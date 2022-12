‘Dibu’ Martínez baila y se burla: “Un minuto de silencio... para Mbappé que está muerto”

Previo al título de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022, uno de los jugadores más cuestionados fue el goleador Kylian Mbappé. Como se recuerda, el extremo del PSG menospreció al balompié sudamericano hace algunos meses y uno de los primeros en contestarle fue el portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Tras la obtención de la tercera estrella, el portero de la Albiceleste parece que no olvidó este episodio y se burló de ‘Kyky’ en las celebraciones dentro del vestuario. “Un minuto de silencio... para Mbappé que está muerto”, fue el curioso cántico que expresaron los jugadores en medio de un coreografía.

"A minute of silence for ... Mbappe!" 😅



Emiliano Martinez during Argentina's dressing room celebration.



(via nicolasotamendi30/Instagram) pic.twitter.com/dwm3IrUNWG