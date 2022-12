Croacia vs. Marruecos: ¿cómo va el historial previo al duelo por el tercer puesto de Qatar 2022?

Este sábado 17 de diciembre, un día antes de la gran final del Mundial Qatar 2022, las selecciones de Croacia y Marruecos definirán al tercer puesto del torneo en un partido que se jugará en el estadio internacional Jalifa. Los leones del Atlas son el equipo revelación del certamen y buscarán seguir haciendo historia frente a un combinado balcánico que se ha acostumbrado a pelear hasta las últimas instancias en las ediciones recientes de la Copa del Mundo.

Croatas y marroquíes ya saben lo que es enfrentarse entre ellos. De hecho, hace apenas unas semanas se midieron por la jornada 1 de la fase de grupos, duelo que terminó empatado 0-0. Dicho encuentro fue el segundo del corto historial que europeos y africanos registran, y el primero por competencias oficiales.

Antes de este 2022, la estadística solo consigna un empate por amistoso en 1996. Aquella vez, Goran Vlaovic marcó un doblete antes de los 15 minutos de juego para poner en ventaja a su escuadra, pero el rival se repuso con tantos de Salaheddine Bassir y Ahmed Bahja para la igualdad definitiva.

Marruecos y Croacia compartieron grupo con Bélgica y Canadá. Foto: EFE

Historial de Croacia vs. Marruecos

Marruecos 0-0 Croacia | 23.11.22

Marruecos 2-2 Croacia | 11.12.96.

¿A qué hora juegan Croacia vs. Marruecos?

El partido por el tercer puesto del Mundial Qatar 2022 se llevará a cabo desde las 10.00 a. m. (hora peruana).

¿Cómo ver Croacia vs. Marruecos?

Para que no te pierdas la transmisión de este Croacia vs. Marruecos por TV, sintoniza los canales DirecTV Sports (DSports) o Latina TV. También puedes verlo vía streaming en DirecTV GO (DGO) y Latina Play, o informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.