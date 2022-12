Ser campeones del Mundial Qatar 2022 será para los jugadores de Argentina y Francia un premio más que justo al esfuerzo demostrado a lo largo del torneo. Algunos de ellos se volvieron inamovibles para sus respectivos técnicos y disputaron todos los minutos posibles; otros participaron poco como piezas de recambio y un grupo más reducido todavía no ha tenido la oportunidad de jugar, situación que probablemente no cambiará para la final.

Sin embargo, no haber estado presente en ninguno de los partidos de esta Copa del Mundo no será obstáculo para que estos eternamente relegados al banco de suplentes reciban su medalla al primer puesto en caso de que su equipo salga victorioso. La FIFA establece que todos los convocados de la selección que obtenga el trofeo son considerados oficialmente campeones, así no tengan un solo minuto de juego en su haber.

En el caso de la Albiceleste, solo dos de sus jugadores cumplen esta condición: los porteros Franco Armani y Gerónimo Rulli. El buen nivel mostrado por el golero Emiliano ‘Dibu’ Martínez convenció al entrenador Lionel Scaloni de tenerlo en todo momento dentro del terreno de juego.

Gerónimo Rulli y Alphonse Areola son la tercera opción de porteros en Argentina y Francia, respectivamente. Foto: composición AFA/EFE

En el combinado de Les Bleus también son dos los futbolistas que se han quedado con las ganas de saltar a las canchas de los estadios qataríes: Karim Benzema y Alphonse Areola. Una inoportuna lesión poco antes del debut de los galos obligó al ‘Gato’ a dejar la concentración, aunque no fue desconvocado, pero tampoco volvió al equipo pese a rumores de su posible reincorporación. Para el tercer golero, en tanto, no se produjeron las circunstancias adecuadas que le permitieran estrenarse.

Aunque lo más probable es que la situación no cambie para ninguno de los cuatro mencionados, nada les importará compartir la gloria que puedan alcanzar sus demás compañeros este domingo en el estadio Lusail.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Francia?

La final del Mundial Qatar 2022 se llevará a cabo este 18 de diciembre, desde las 10.00 a. m. (hora peruana) y 12.00 p. m. (horario argentino). El canal DirecTV Sports (DSports) televisará el duelo, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.