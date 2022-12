Aunque todavía no termina oficialmente, no cabe duda de que la gran sorpresa del Mundial Qatar 2022 ha sido la participación de la selección de Marruecos, que se convirtió en el primer equipo africano en clasificar a las semifinales de una Copa del Mundo. Los leones del Atlas no pudieron dar el batacazo contra Francia para meterse a la final, pero aún tienen un partido extra para seguir haciendo historia.

El conjunto dirigido por Walid Regragui disputará ante Croacia el tercer puesto del torneo, lugar que solo una vez pudo ser ocupado por un representativo nacional no afiliado a Conmebol ni UEFA. La tarea no será fácil, ya que al frente estará un combinado balcánico que tiene en su haber un podio (1998) y un subcampeonato (2018).

Antes de Marruecos, un puñado de selecciones ya lograron la hazaña de terminar entre las tres mejores del mundo, a pesar de no contar con el cartel de favoritas ni gozar, en algunos casos, de una tradición futbolística que pueda ser considerada siquiera importante.

Estados Unidos (1930)

Si bien la selección norteamericana está lejos de ser una potencia futbolística, lo cierto es que en la primera edición de la Copa del Mundo fue uno de los equipos que más lejos llegó. En Uruguay 1930, el combinado de las barras y las estrellas alcanzó las semifinales, pero cayó goleado 6-1 por Argentina.

Como en aquella edición no se jugó un partido extra para definir al tercer puesto, se tomó en cuenta el mejor desempeño de Estados Unidos en comparación con Yugoslavia para adjudicarle dicha ubicación. A la fecha, es el único representante de Concacaf que ha podido colarse entre los cuatro mejores de un Mundial.

Estados Unidos fue el primer equipo en lograr un tercer puesto de una Copa del Mundo. Foto: USMNT

Austria (1954)

El modesto equipo de Europa Central no es uno de los más fuertes de UEFA, pero supo ofrecer presentaciones dignas en los inicios del certamen. Primero en Italia 1934, cuando alcanzó el cuarto puesto, y posteriormente en Suiza 1954, cuando le ganó 3-1 en la definición del tercer lugar a la entonces vigente campeona Uruguay.

Austria tuvo su mejor actuación en un Mundial en Suiza 1954. Foto: FIFA

Chile (1962)

Además de Brasil, Argentina y Uruguay, ningún otro equipo de Sudamérica ha podido ganar el Mundial. El que más cerca estuvo de hacerlo fue Chile, que se convirtió en la sensación del torneo organizado en su territorio en 1962.

En dicha oportunidad, la Roja dejó en el camino a rivales de la talla de Italia y la Unión Soviética. Brasil frustró sus planes de llegar a la final, pero terminó de forma decorosa su participación con su victoria 1-0 ante Yugoslavia para asegurar el podio.

Chile es el único país de Sudamérica fuera de Brasil, Argentina y Uruguay que llegó a semifinales de un Mundial. Foto: memoriachilena.cl

Turquía (2002)

Una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales fue el tercer puesto que logró el país euroasiático en Corea-Japón 2022. Usualmente relegados a un segundo plano en la UEFA, los otomanos fueron la sensación de ese torneo al abrirse paso con autoridad hasta las semifinales.

El futuro campeón Brasil sería demasiado para el valiente equipo turco, pero no fue así ante el anfitrión Corea del Sur, al cual se impuso 3-2 para firmar su mejor presentación internacional en un torneo de la FIFA.