Hinchas argentinos trolearon a Wout Weghorst, jugador señalado como “bobo” por Lionel Messi

Tras haber mantenido un perfil bajo durante la mayor parte de su participación en el Mundial Qatar 2022, el delantero Wout Weghorst cobró repentina notoriedad luego del encuentro entre Argentina y Países Bajos. La razón de la súbita fama que ganó el jugador no fue el doblete que le convirtió a la Albiceleste, sino la discusión que sostuvo con Lionel Messi.

Aquella vez, ‘Lio’ reaccionó de forma poco usual a lo que consideró una provocación del neerlandés. “Qué miras, bobo. Anda para allá, bobo”, le espetó un enojado Messi al europeo, momento que fue captado por la televisión argentina y difundido ampliamente a través de las redes sociales.

Los hinchas argentinos, además de comentar y reaccionar a la noticia en los diversos medios que la rebotaron, revisaron la cuenta de Instagram del propio Weghorst para burlarse de él.

Comentarios de hinchas argentinos a Wout Weghorst. Foto: captura de Instagram

“¿Creíste que por burlarte del otro equipo ibas a llevarte el partido? Soberbio tuviste que ser, a casa”, “¡A llorar a casa!”, “¿Qué mirás, bobo?”, “¿Ya fuiste pa’ allá? ¡A tu casa!”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron los fanáticos de la scaloneta.

¿Por qué Messi le dijo ‘bobo’ a Weghorst?

De acuerdo con Gastón Edul, periodista que entrevistaba a Messi al momento del incidente, lo que desencadenó la molestia de la ‘Pulga’ fue el intento del futbolista de Países Bajos por intercambiar camisetas pese a las provocaciones en el campo de juego.

“Se estaban put***** entre los jugadores de Argentina y Países Bajos. (...) Leo se enoja cuando Weghorst después de molestar a los argentinos en la tanda de penales —porque ahí se armó el lío— le pide la camiseta. Eso lo sacó de quicio”, comentó el reportero de TyC Sports.

Weghorst quedó “decepcionado” con Messi

Por su parte, Wout Weghorst comentó que se sintió “decepcionado” por la actitud del astro argentino. “Le he ido a dar la mano después del partido. No me la ha aceptado y me ha dicho algo malsonante, pero no entiendo muy bien castellano. Estoy muy decepcionado”, indicó para Gol Mundial.