Argentina vs. Francia será la final del Mundial Qatar 2022. Lionel Messi jugará por segunda vez esta instancia de la Copa del Mundo y será ante un ante los franceses, rivales a los cuales enfrentó hace cuatro años en la pasada cita mundialista.

La ‘Pulga’ tiene al frente su última oportunidad para llevarse el máximo título del fútbol: ser campeón del mundo. El futbolista ya confirmó que ante los galos será su último partido en este certamen.

En el 2014, llevó a la Albiceleste a la final frente a Alemania. Sin embargo, terminó perdiendo ante el cuadro europeo. Ocho años después, con un equipo totalmente nuevo, Messi quiere hacer historia y darle un nuevo Mundial a Argentina tras 36 años.

Por otro lado, hay que resaltar que el rosarino ha mostrado cambios no solo en su juego, sino también en el comportamiento, lo cual ha sido determinante para ayudar a la Albiceleste a llegar a una nueva final del mundo, y tal vez podría serlo para ganarla.

Lionel Messi es el goleador de Argentina en Qatar 2022 con cinco anotaciones. Foto: EFE

Messi siendo más influyente: aumentó su producción futbolística

Lionel Messi ha sido pieza importante para Argentina en el Mundial Qatar 2022. Es uno de los futbolistas más influyentes en la Copa del Mundo: registra hasta antes de la final contra Francia cinco goles y tres asistencias.

La ‘Pulga’ ha mejorado sus números futbolísticos en comparación con lo que produjo en Brasil 2014. Cuando le tocó llegar hasta la final y perderla, apenas llegó a cuatro anotaciones y un pase de gol.

Cabe señalar que, tras clasificar a la final, Lionel Messi superó dos récords e igualó otros dos.

Diferentes personalidades: las facetas de Messi en 2014 y 2022

En Brasil 2014, Lionel Messi presentaba un comportamiento pasivo en el campo de juego. Evitaba la confrontación y reclamos tanto dentro como fuera de la cancha. El jugador que se encargaba de ser la voz de mando era Javier Mascherano, quien también era capitán de Argentina.

Con el paso de los años, la ‘Pulga’ fue adoptando otra actitud. En la Copa del Mundo Qatar 2022 se le ve con otra postura. Ahora reclama a los árbitros, se ‘pelea’ con los rivales y no tiene miedo a decir lo que piensa.

Incluso periodistas de su país resaltan su cambio de personalidad y lo comparan con sus versiones del 2018 o del 2010. “De ninguna manera, este Messi es igual al del 2010 o 2018, para nada. Está metido los 90′. Juega, lidera, contagia. No se parece en nada al otro. Hace dos años que lo suyo es magnífico en la selección. Aaaah, y prefiero el gran enemigo”, dijo Martín Liberman.

Liberman sobre Messi. Foto: captura Twitter

Algunos ejemplos que muestran a un Lionel Messi con otra personalidad están, por ejemplo, en su declaración contra Mateu Lahoz, árbitro del duelo ante Países Bajos, y en su ‘pelea’ contra Wout Weghorst, a quien tildó de “bobo”.

Messi es ‘otro’ jugador con mejores socios en el campo

La prensa internacional catalogaba a Argentina como un equipo que dependía exclusivamente de Messi en Brasil 2014 y que sus compañeros nunca lo ayudaban.

Sin duda, el ‘10’ de la Albiceleste va a marcar la diferencia al ser el mejor jugador de su selección. Sin embargo, sus goles no fueron suficientes en aquella Copa del Mundo para levantar la copa. Generaba varios pases de gol o jugadas de peligro que no eran aprovechadas por sus compañeros. Pese a que no era el responsable directo, le llovían miles de críticas.

Ahora, en Qatar 2022, Messi tiene mejores socios que lo ‘hacen ver mejor’ en el campo de juego. No es el único que anota los goles: Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mc Allister y Nahuel Molina son otros que han anotado para el equipo de Scaloni.

Esa messidependencia parece haber quedado de lado con este equipo, que se fue armando desde que ganó la Copa América 2021 y ahora está a un paso de ser campeón del mundo.