Luka Modric arremete contra el árbitro tras ser eliminado por Argentina: “Es un desastre”

Nada conforme. Croacia no tuvo una buena presentación ante Argentina y se despidió del Mundial Qatar 2022 con una goleada por 3-0. Si bien el capitán Luka Modric aceptó la derrota en semifinales, el experimentado volante del Real Madrid cuestionó el desempeño del árbitro Daniele Orsato.

El futbolista de 36 años reconoció la superioridad del conjunto de Lionel Messi y compañía; sin embargo, reparó en el penal que cobró el juez italiano en la primera parte.

“Nunca hablo de árbitros, pero hoy es imposible no hablar. Es uno de los peores que conozco. No solo por el partido de hoy. Me ha pitado muchas veces y nunca tengo buen recuerdo de él. Es un desastre (…). Es un momento clave del partido. No nos da córner y pita penalti, que para mí no era, porque él tira y se choca con nuestro portero. No me puedo creer que haya pitado ese penalti. Eso cambia el partido”, manifestó en conferencia de prensa.

Lionel Messi marcó de penal y alcanzó los 5 goles en el Mundial Qatar 2022. Foto: EFE

Asimismo, sobre la posibilidad de que la presente edición de la Copa del Mundo signifique su despedida del combinado nacional, el mediocampista prefirió esperar para tomar una decisión. “¿Mi último partido con la selección? No sé, veremos. No es momento de hablar de esto. Hay un bronce en juego y hay que ir preparados”, agregó.

Por otra parte, Modric se animó a opinar sobre el reconocimiento que le brindó la hinchada argentina y destacó el gran torneo que viene realizando Lionel Messi. “Si la afición argentina me ha aplaudido, solo me queda agradecer. Han creado un ambiente increíble. Messi está haciendo un torneo increíble, está mostrando su calidad y toda su grandeza”, puntualizó.