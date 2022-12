¿Cuánto le falta a Qatar 2022 para ser el Mundial con más goles en la historia?

Luego de casi un mes de intensos partidos, el Mundial Qatar 2022 tendrá su cierre este fin de semana con la definición del título entre Francia y Argentina. No son pocas las sorpresas que ha dejado el torneo, así como tampoco fueron escasos los goles convertidos en los 62 cotejos ya disputados de los 64 que comprende el fixture.

Con un total de 163 anotaciones luego de jugadas las dos semifinales, esta Copa del Mundo es de hecho una de las que más goles marcados registra. Solo sus antecesoras Rusia 2018, Brasil 2014, y la ya lejana Francia 1998, la superan en esta estadística, aunque no por mucho.

El torneo organizado por el país euroasiático llegó a los 169 tantos convertidos, muy cerca de los 171 que establecieron como récord las ediciones en tierras brasileñas y francesas. Por ello, si Qatar 2022 quiere batir la marca vigente, sus equipos todavía en competencia deben anotar como mínimo nueve goles.

Croacia, Francia, Argentina y Marruecos podrían hacer de Qatar 2022 el Mundial con más goles en la historia. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/GLR

Con dos duelos todavía pendientes de disputarse (Croacia vs. Marruecos por el tercer puesto y Argentina vs. Francia por la final), nueve tantos no parecen un objetivo imposible. Sin embargo, el principal problema es el promedio de este Mundial: 2,63 goles por partido, la mitad de lo requerido.

Aunque la Albiceleste y Les Bleus podrían cumplir con su cuota, a croatas y marroquíes les resultaría más difícil, ya que juntos apenas llegan a las 11 conquistas, menos que cualquiera de las dos finalistas.

Mundiales con más goles en la historia

Qatar 2022 está a ocho goles de igualar el número máximo de anotaciones en una misma edición y a seis de meterse en el podio.

Francia 1998/Brasil 2014: 171

Rusia 2018: 169

Qatar 2022: 163

Corea-Japón 2022: 161.

Mundiales con mayor promedio de gol en la historia

Un registro que indudablemente no podrá alcanzar Qatar 2022 es el mejor promedio de gol en un solo Mundial. Este le pertenece a Suiza 1954, con un estimado de casi cinco goles y medio por encuentro.

Suiza 1954: 5,4 (140 goles en 26 partidos)

Francia 1938: 4,6 (84 goles en 18 partidos)

Brasil 1950: 4 (88 goles en 22 partidos)

Italia 1934: 4,1 (70 goles en 17 partidos)

Uruguay 1930: 3,8 (70 goles en 18 partidos).

Selecciones más goleadoras de Qatar 2022