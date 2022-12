¿Cuándo juegan Francia vs. Marruecos vía DirecTV Sports por las semifinales del Mundial Qatar 2022?

Francia vs. Marruecos EN VIVO se enfrentan este miércoles 14 de diciembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la semifinal del Mundial Qatar 2022. El encuentro se jugará en el estadio Al Bayt y tendrá transmisión de DirecTV Sports (DSports). A la vez, La República Deportes te llevará la cobertura ONLINE de este y otros partidos de mañana, con las alineaciones confirmadas, el relato de mejores jugadas y la recopilación en video de los goles.

¿Qué canal transmite Francia vs. Marruecos?

Argentina: DirecTV Sports, TV Pública, DeporTV

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: SporTV, Globo TV, FIFA+

Chile: DirecTV Sports, Chilevisión, Canal 13

Colombia: DirecTV Sports, RCN, Caracol

Costa Rica: Teletica

Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas, ECDF

México: Sky Sports, Las Estrellas, Azteca 7, Canal 5, TUDN

Paraguay: Tigo Sports, SNT, Telefuturo, Trece

Perú: DirecTV Sports, Latina TV

Uruguay: DirecTV Sports, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Antel TV

Venezuela: DirecTV Sports, Televen

Estados Unidos: Telemundo, FOX, Peacock, Fox Sports

España: La 1, RTVE Play, Gol Mundial.

Francia vs. Marruecos: ficha del partido

Partido Francia vs. Marruecos ¿Cuándo juegan? Miércoles 14 de diciembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Al Bayt ¿En qué canal? DirecTV Sports

La histórica semifinal entre las selecciones de Francia y Marruecos definirá al segundo finalista de este Mundial Qatar 2022. Los galos son favoritos por su condición de vigentes campeones, pero los impredecibles marroquíes podrían aguarles la fiesta con un nuevo batacazo en el torneo.

El equipo de Kylian Mbappé y compañía viene de imponerse 2-1 a Inglaterra por los cuartos de final. Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud le dieron el triunfo al combinado de Didier Deschamps, que intentará meterse por segunda vez consecutiva en la definición por el título para ir en busca del bicampeonato, logro que no se consigue desde 1962.

Kylian Mbappé y Sofyan Amrabat son dos de las figuras de Francia y Marruecos en Qatar 2022. Foto: composición/EFE

En el caso de los leones del Atlas, la victoria por la mínima ante Portugal con el solitario gol de Youssef En-Nesyri selló la primera presencia de un representante de la confederación africana en ‘semis’ de una Copa del Mundo. El elenco de Walid Regragui es uno de los que se mantiene imbatibles hasta ahora y tiene la mejor defensa, con apenas un tanto recibido.

El historial entre Francia y Marruecos solo registra cinco duelos amistosos, en los cuales la escuadra europea se mantiene invicta: tres cotejos ganados y dos empates (aunque uno de estos fue triunfo de los marroquíes por penales).

¿A qué hora juegan Francia vs. Marruecos?

Costa Rica: 1.00 p. m.

México (centro): 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Cómo ver DirecTV Sports por internet?

Si no quieres perderte el partido Francia vs. Marruecos ONLINE, sintoniza la señal de DirecTV GO (DGO), servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports (DSports).

¿Qué es DirecTV Sports?

DirecTV Sports (ahora DSports) es el canal deportivo exclusivo del operador de TV paga DirecTV. Para este Mundial Qatar 2022, tiene los derechos de transmisión del Francia vs. Marruecos, así como el resto de partidos por semifinales, tercer puesto y final del torneo.