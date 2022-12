¿Qué canal transmite Francia vs. Marruecos por la semifinal del Mundial Qatar 2022 en Chile?

La primera semifinal del Mundial Qatar 2022 fue para la selección argentina, que goleó 3-0 a Croacia y ya está instalada en la gran final del torneo. Su rival saldrá del cruce Francia vs. Marruecos. Estos dos se miden este miércoles 14 de diciembre en el estadio Al Bayt.

Los galos son los actuales campeones del mundo y se perfilan como favoritos para quedarse con la victoria. Kylian Mbappé, con cinco goles, es el máximo artillero del certamen, pero el delantero Olivier Giroud también asoma como una de las figuras con sus cuatro anotaciones.

Por el lado de los marroquíes, su principal arma es la solidez defensiva, que los ha llevado a ser el equipo con menos tantos en contra de todo el Mundial (apenas recibieron un autogol). Achraf Hakimi es la gran estrella, pero el inagotable Sofyan Amrabat es sin duda el jugador revelación de los leones del Atlas.

En Chile, el compromiso contará con transmisión por cable y/o satélite, pero también se podrá ver por dos canales de señal abierta. Podrás seguirlo, además, por internet desde computadora, teléfono móvil, tablet u otros dispositivos electrónicos.

¿Cómo ver Francia vs. Marruecos en DSports?

Si no quieres perderte el partido Francia vs. Marruecos vía DSports (DirecTV Sports) desde Chile, sintoniza los canales 610 y 1610 de DirecTV. Vía streaming también puedes ver esta señal a través de DGO (DirecTV GO).

¿En qué canal ver Francia vs. Marruecos por Chilevisión?

Para ver el Francia vs. Marruecos por la señal de Chilevisión, sintoniza los siguientes canales de acuerdo a la ciudad en la que te ubiques. En internet, puedes ingresar a la página web chilevision.cl y disfrutar de todo su contenido gratis (solo para PC).

Arica: canal 36 (UHF) y 9.1 (virtual)

Iquique: canal 30 (UHF) y 4.1 (virtual)

Calama: canal 30 (UHF) y 2.1 (virtual)

Antofagasta: canal 23 (UHF) y 7.1 (virtual)

Copiapó: canal 31 (UHF) y 2.1 (virtual)

La Serena-Coquimbo: canal 34 (UHF) y 2.1 (virtual)

Quillota-La Calera: canal 35 (UHF) y 2.1 (virtual)

Gran Valparaíso: canal 40 (UHF) y 10.1 (virtual)

Santiago: canal 30 (UHF) y 11.1 (virtual)

Melipilla: canal 48 (UHF) y 11.1 (virtual)

Rancagua: canal 43 (UHF) y 10.1 (virtual)

Talca: canal 31 (UHF) y 4.1 (virtual)

Gran Concepción: canal 30 (UHF) y 7.1 (virtual)

Temuco: canal 31 (UHF) y 11.1 (virtual)

Valdivia: canal 30 (UHF) y 10.1 (virtual)

Osorno: canal 32 (UHF) y 7.1 (virtual)

Puerto Montt: canal 41 (UHF) y 10.1 (virtual).

¿Dónde sintonizar Francia vs. Marruecos por Canal 13?

Otra opción para ver el Francia vs. Marruecos es Canal 13, el cual se emite en las señales que aparecen en la siguiente lista. En web, se puede acceder desde la página www.13.cl.

Arica: canal 24 (UHF) y 8.1 (virtual)

Iquique: canal 24 (UHF) y 8.1 (virtual)

Calama: canal 31 (UHF) y 12.1 (virtual)

Antofagasta: canal 24 (UHF) y 13.1 (virtual)

Copiapó: canal 24 (UHF) y 11.1 (virtual)

La Serena-Coquimbo: canal 24 (UHF) y 13.1 (virtual)

Quillota-La Calera: canal 23 (UHF) y 9.1 (virtual)

Gran Valparaíso: canal 24 (UHF) y 8.1 (virtual)

Santiago: canal 24 (UHF) y 13.1 (virtual)

Rancagua: canal 25 (UHF) y 8.1 (virtual)

Talca: canal 29 (UHF) y 8.1 (virtual)

Gran Concepción: canal 24 (UHF) y 5.1 (virtual)

Temuco: canal 36 (UHF) y 4.1 (virtual)

Valdivia: canal 24 (UHF) y 12.1 (virtual)

Osorno: canal 23 (UHF) y 9.1 (virtual)

Puerto Montt: canal 24 (UHF) y 13.1 (virtual).

¿A qué hora juegan Francia vs. Marruecos?

En territorio chileno, el encuentro entre franceses y marroquíes iniciará a las 4.00 p. m.