Neymar se reunió con un surfista para ver una serie de TV en lugar del Argentina vs. Croacia

La eliminación del Mundial Qatar 2022 dejó a Neymar, astro de la selección brasileña, con un sentimiento amargo por no haber podido llegar más lejos en el torneo, tal como él mismo lo expresó hace unos días en sus redes sociales. Acaso por no revivir dicha sensación, el jugador del PSG prefirió perderse la semifinal Argentina vs. Croacia de este martes.

Mientras el partido en el estadio Lusail se llevaba a cabo, ‘Ney’ compartía en su cuenta de Instagram unas fotografías de una reunión casera con el surfista Gabriel Medina, en cuya compañía se dispuso a ver una serie de televisión al mismo tiempo que la Albiceleste de Lionel Messi, su compañero de club, goleaba a los balcánicos y sellaba su pase a la final.

“Encuentro de hoy. Fraternidad”, escribió el delantero acerca de la reunión con el tablista. El futbolista se encuentra en su país desde el último domingo, cuando llegó procedente de Doha.

Neymar prefirió pasar una tarde junto a su amigo en lugar de ver el Mundial. Foto: captura de Instagram

Neymar consoló a Rodrygo y Marquinhos

La derrota de Brasil frente a Croacia en los cuartos de final se produjo luego de una tanda de penales que terminó 4-2 a favor de los europeos por los fallos de Rodrygo Goes y Marquinhos para la Canarinha. Neymar reveló que ambos se disculparon vía WhatsApp con él, aunque este no les hizo ningún reproche.

“Perdón por cualquier cosa y por posponer tu sueño también”, fue el mensaje del extremo de Real Madrid. El central del Paris Saint-Germain, por su parte, le dijo: “Gracias por el mensaje y por pensar en mí, hermano. Eres una bestia, quería mucho que se diera todo bien”. En ambos casos, el flamante goleador histórico de Brasil los animó con palabras de aliento.