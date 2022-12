¿Por qué se dice que a Marruecos le negaron ser sede del Mundial 2026?

Marruecos está siendo la gran sorpresa en Qatar 2022. Los leones de Atlas han logrado la primera clasificación a semifinales de un elenco africano tras eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Pero ¿sabías que también pudo ser el organizador de la próxima Copa del Mundo?

El país situado en el norte de África presentó su candidatura a organizar el Mundial 2026, pero no la tuvo fácil ante la dura competencia que representaba la postulación conjunta de Estados Unidos, Canadá y México. Al final, estos últimos se impusieron, no sin la intervención de ciertos factores.

¿Por qué se dice que a Marruecos le negaron organizar el Mundial 2026?

En abril de 2018, Marruecos presentó su candidatura a organizar la Copa del Mundo, prácticamente a última hora, pues la votación estaba programada para ese mes de junio. Además, ya había una candidatura en pie, la llamada United 2026 que estaba conformada por EE. UU., Canadá y México.

Las primeras limitaciones saltaban a la vista: mientras que los países norteamericanos ya solo necesitaban algunas remodelaciones o adecuaciones para sus estadios, solo cinco de los catorce recintos propuestos por Marruecos estaban en pie al momento de la candidatura, además del trabajo requerido en carreteras, hoteles, puertos y aeropuertos.

El Stade Casablanca era uno de los estadios propuestos por Marruecos para ser sede del Mundial 2026. Foto: Cruz y Ortiz Arquitectos

El día de la votación, United 2026 se impuso con 134 votos, frente a los 65 de Marruecos, una abstención de Cuba y la ausencia de Ghana. Pero no fue solo el tema de infraestructura el que pesó al momento de la elección, pues también se movieron intereses de otros países y confederaciones.

La influencia de Estados Unidos

Por lo general, los miembros de cada confederación continental (UEFA, Concacaf, Conmebol, AFC, OFC y CAF) suelen votar en bloque. No obstante, en el caso del bloque africano (CAF) hubo 10 países que se decantaron por la opción norteamericana.

Versiones como la recogida por el canal TNT Sports mencionan que el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se contactó con representantes de las federaciones de países como Angola para tratar de convencerlos de votar por su opción, incluso a cambio de obras públicas.

Las intenciones de Trump no eran un secreto: a través de Twitter, el mandatario recriminaba a los países que no quisieran darle su apoyo. “Sería una vergüenza si países a los que siempre apoyamos hicieran lobby contra la candidatura de EE. UU. ¿Por qué debemos apoyar a esos países cuando no nos apoyan, incluso, en las Naciones Unidas?”, publicó.

Pronunciamiento de Donald Trump en apoyo a la candidatura United 2026. Foto: realDonaldTrump / Twitter

Además, no era la primera vez que el gigante del norte trataba de interferir con las decisiones de FIFA. Ya había intentado que se le quite a Colombia la sede del Mundial 1986 e hizo presión para que ocurriera eso mismo con Rusia 2018 y Qatar 2022. Todos estos intentos fracasaron.

La estrategia de Conmebol

Del otro lado, la Conmebol tenía en mente la candidatura al Mundial de 2030, en la que hoy unen esfuerzos Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

El acuerdo al que habían llegado las diez federaciones que integran Conmebol era de dar sus votos a la candidatura de EE. UU.-Canadá-México, de modo que ellos pudiesen devolverles el favor para la siguiente votación, al tener muchos más votos.

Conmebol ya pensaba en la posibilidad, hoy concreta, de una candidatura sudamericana para el Mundial 2030. Foto: Twitter

No obstante, llegado el momento del sufragio, solo nueve países de la confederación sudamericana eligieron a United 2026, mientras que Brasil se decantó por Marruecos.

Consultado por la prensa brasileña sobre su decisión, el entonces presidente de la CBF, Carlos Antonio Nunes, se justificó diciendo que Estados Unidos y México ya habían tenido la oportunidad de ser sede en mundiales anteriores, mientras que Marruecos no.