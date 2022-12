Periodista de TyC Sports reveló qué molestó a Messi para que termine diciendo “¿Qué miras, bobo?”

La selección argentina jugará ante Croacia por las semifinales del Mundial Qatar 2022; sin embargo, los hinchas aún tienen presente el partido ante Países Bajos. Este encuentro tuvo un ‘picante’ final que terminó en pelea y en una investigación por parte de la FIFA. Además, se registró lo que podría ser una de las frases del Mundial protagonizada por Lionel Messi.

Tras el duelo por cuartos de final, la ‘Pulga’ vivió un tenso momento con el futbolista neerlandés Wout Weghorst, a quien le dijo: “¿Qué miras, bobo?”. Las imágenes fueron registradas por las cámaras de TyC Sports y, luego de casi una semana, el periodista Gastón Edul contó detalles de lo que no se vio previo al enlace en vivo con el programa.

“En el momento, no me di cuenta de la relevancia de la frase porque pasa todo muy rápido, pero sí me había impactado ver a Leo tan enojado. En realidad, antes de la nota, porque teníamos las cámaras en la zona del vestuario, se estaban put***** entre los jugadores de Argentina y Países Bajos. Todos, no solamente Leo”, declaró en un primer momento.

QUE MIRAS BOBO?

QUE MIRAS BOBO? ANDA PASHA ANDA PASHA pic.twitter.com/ufNrubAQOm — El Discípulo BICAMPEÓN 💫 (@A_Goyzueta4) December 9, 2022

“Es más, Leo es el que estaba más tranquilo. Estaba Otamendi, Molina, Montiel, Lautaro Martínez, después apareció el Kun, pero Leo se enoja cuando Weghorst después de molestar a los argentinos en la tanda de penales -porque ahí se armó el lío- le pide la camiseta. Cuando le pide se sacó de quicio (Messi)”, agregó.

Messi y la frase “¿Qué miras, bobo?”

Asimismo, el reportero de TyC Sports comentó que Lionel Messi evitó más problemas y fue charlas con el medio argentino, pero Wout Weghorst intentó acercarse nuevamente a él provocando la reacción de la ‘Pulga’.