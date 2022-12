La drástica decisión que tomó la FIFA con Mateu Lahoz tras el Argentina vs. Países Bajos

Tras el duelo entre la selección argentina y la neerlandesa, diversos futbolistas como Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Frenkie de Jong se pronunciaron contra el arbitraje de Mateu Lahoz, quien fue el encargado de impartir justicia en el duelo del Mundial Qatar 2022.

“Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. No puedes hablar del árbitro, no puedes ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos quién era. La FIFA no puede poner un árbitro así en esta instancia” , exclamó la ‘Pulga’ al final del cotejo.

Lionel Messi tuvo varios encuentros con Mateu Lahoz. Foto: AFP

“El árbitro quería que lo empaten. Es el peor árbitro de la Copa, de lejos. Les dieron 120 minutos” , se quejó el ‘Dibu’. Y, por parte de la Naranja Mecánica, Frenkie indicó que Lahoz influenció en su derrota: “Los jugadores lo rodearon y cambió su actitud. Empezó a pitar faltas muy fáciles contra nosotros. Patean la pelota en nuestro banquillo y no le importó” , recriminó el volante.

Lahoz fuera de Qatar 2022

De acuerdo a medios internacionales como Marca, Sport e Infobae, Mateu Lahoz quedó fuera del segundo corte de árbitros de la Copa del Mundo, realizado por la Comisión de Árbitros de la FIFA. Es decir, el juez no dirigirá ningún encuentro de lo que queda de Qatar 2022.

Mateu Lahoz mostró 14 tarjetas amarillas en total en el Argentina vs. Países Bajos. Foto: AFP

El español, según datos del ente rector, fue el árbitro con mayor cantidad de amonestaciones en un solo partido. Mostró 14 tarjetas amarillas, además, pitó 48 faltas, 30 para Argentina y 18 para Países Bajos.