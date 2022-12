Dura crítica. Uno de los protagonistas del Mundial Qatar 2022 fue Cristiano Ronaldo. Tras la eliminación en cuartos de final a manos de la sorpresiva Marruecos, todos los reflectores se posaron sobre el goleador y muchos hinchas se preguntan qué pasará con su futuro.

Como en conocido, el artillero se desvinculó del Manchester United en plena Copa del Mundo y, a las pocas semanas, diversos medios reportaron una oferta de 200 millones del club Al-Nassr de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo solo anotó un gol en Qatar 2022. Foto: @Cristiano/Instagram

En ese sentido, uno de los que se pronunció sobre este panorama fue Max Eberl, director deportivo del RB Leipzig, quien utilizó el caso del portugués para cuestionar las altas cifras que se manejan en el mercado de fichajes.

“Cuando veo que hablan de 200 millones de euros por dos temporadas de Cristiano Ronaldo, pienso que es un absurdo. Son cosas de otro mundo. Sin dudas, esto aleja a la gente del fútbol (...). El fútbol ha entrado en una dimensión extrema. Tanto en términos de percepción como de dinero. Tenemos que mantener los pies en el suelo”, mencionó en conferencia de prensa.

Asimismo, el dirigente criticó los negocios que giran alrededor del deporte y consideró que deben establecerse límites para no afectar el juego, sobre todo tras las polémicas relacionadas con la organización de Qatar 2022.