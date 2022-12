FIFA expulsó de Qatar 2022 a integrante de Argentina tras ‘picante’ final ante Países Bajos

Malas noticias para la ‘Scaloneta’. Tras conseguir su pase a la semifinal del Mundial Qatar 2022, la selección argentina sufrió la expulsión de un integrante debido a los incidentes que se dieron durante el partido ante Países Bajos por los cuartos de final. Se trata de Gerónimo ‘Momo’ Benavides, quien decía la formación y arengaba a los hinchas en la previa de cada encuentro de la Albiceleste.

A falta de conocer la resolución del expediente que investiga lo sucedido al finalizar el encuentro en el estadio Lusail, la FIFA decidió echar a ‘la voz del estadio’. Así lo dio a conocer el mismo streamer a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

“Desgraciadamente, hoy la FIFA me comunico que no seré más la voz del estadio cuando juega la selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos”, escribió ‘Momo’.

Publicación de Momo sobre el partido Argentina vs. Países Bajos. Foto: captura Twitter

Recordemos que la FIFA no confirmó cuándo daría a conocer su resolución acerca de este caso, pero el reglamento indica que “toda disputa relacionada con la Copa Mundial de la FIFA 2022 se resolverá sin demora por mediación”, sobre todo si se ha tomado en cuenta que cualquier posible sanción debería ser informada antes de este martes, cuando la Albiceleste jugará ante Croacia por las semifinales.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Argentina vs. Croacia?

El encuentro entre Argentina vs. Croacia por la semifinal del Mundial Qatar 2022 se disputará el martes 13 de diciembre a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Lusail.