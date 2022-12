El fracaso de la selección brasileña en el Mundial Qatar 2022 aún pesa en su estrella, Neymar. A dos días de la eliminación por penales contra Croacia, el delantero del PSG regresó a su país para tratar de “seguir adelante”, como aseguró a través de un pronunciamiento en su cuenta de Instagram.

“En suelo brasileño. Todavía duele mucho la derrota, estábamos tan cerca, tan cerca. Lamentablemente, o afortunadamente, todavía no he aprendido a perder. Las derrotas me hacen más fuerte, pero me duelen demasiado y aún no me he acostumbrado”, sostuvo ‘Ney’.

“La vida nos obliga a seguir adelante, aunque duela y la herida tarde en sanar. Una vez más quiero agradecer al pueblo brasileño por su apoyo y cariño. Saber de ustedes que luchamos, nos entregamos hasta el final, consuela un poco de nuestro dolor”, agregó el jugador.

Mensaje de Neymar. Foto: Instagram

A sus 30 años, el atacante no tiene garantizada una nueva presencia en la próxima edición del certamen, pues hace poco puso en duda su continuidad en la selección. Por ello, lamentó no haber podido ganar el título en esta oportunidad.

“Gracias, Qatar, por todo. La copa estaba preciosa y tenía que ser de Brasil para coronar todo, pero por la suerte de Dios no fue. Sigamos adelante... ahora toca apagar la llave, disfrutar de la familia y los amigos, y recargar nuestras energías, porque vivir con esta derrota va a ser muy difícil, todavía duele mucho. ¡Fe!”, culminó.

Debido a la lesión que lo aquejó en el debut, Neymar solo llegó a disputar tres partidos del torneo. Su saldo goleador fue de dos tantos, incluido el que le convirtió a los balcánicos en el encuentro que marcó la despedida del Scratch.

En la tanda de penales de dicho compromiso, que había terminado igualado 1-1 en los 120 minutos, no llegó a ejecutar su disparo por los fallos previos de Rodrygo y Marquinhos.