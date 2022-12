¿Qué dijo Weghorst luego de que Messi lo llamara “bobo” tras el partido del Mundial Qatar 2022?

El último viernes 9 de diciembre, Argentina consiguió su pase a la semifinal del Mundial Qatar 2022 tras vencer en los penales a Países Bajos. Este partidazo tuvo de todo, tanto durante como después del encuentro. Precisamente, una de las escenas más llamativas la protagonizó Lionel Messi con Wout Weghorst en los pasillos del estadio Lusail.

Resulta que la ‘Pulga’ estaba declarando a los medios cuando de pronto observó al futbolista neerlandés, quien se encontraba a una lado e intentó acercarse. Messi dijo lo siguiente: “¿Qué miras, bobo? Anda para allá, anda para allá”. Tras esta polémica, el jugador del Besiktas de Turquía se pronunció al respecto y reveló cuál era su intención con el crack argentino.

"QUE MIRAS BOBO":

Por una consulta de Lionel Messi pic.twitter.com/LHBGMtfgoP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 9, 2022

“Le he ido a dar la mano después del partido. No me la ha aceptado y me ha dicho algo malsonante, pero no entiendo muy bien castellano. Estoy muy decepcionado”, declaró Weghorst.

Weghorst se refirió sobre el incidente con Lionel Messi. Foto: captura Twitter

Recordemos que, durante esta escena, Sergio Agüero y Lautaro Martínez fueron a hablar con el neerlandés, quien se sintió ofendido, pero no pudieron calmar la situación. Finalmente, Wout Weghorst se retiró sin lograr su objetivo.

¿Cuándo juega Argentina ante Croacia?

La selección argentina enfrentará a Croacia por las semifinales del Mundial Qatar 2022. Este duelo está programado para el martes 13 de diciembre desde las 2.00 p. m. (hora peruana).