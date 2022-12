Neymar rompió en llanto tras la eliminación de Brasil y fue consolado por los hijos de Perisic

Gran gesto. Brasil sufrió un duro revés en el Mundial Qatar 2022 y se fue eliminado en los cuartos de final. Tras la derrota en la tanda de penales ante Croacia, todos los reflectores cayeron sobre Neymar, quien rompió en llanto apenas culminó el compromiso.

Si bien el ‘10′ brasileño se mostró muy afectado, diversos usuarios captaron el momento en el que los hijos del jugador croata Ivan Perisic acuden a consolarlo. Al ver a los pequeños, el delantero de 30 años tuvo una gran reacción y recibió a uno de los pequeños con un abrazo.

Leo Perisić, Ivan’s son, running over to console Neymar Jr in tears. 🇧🇷🇭🇷 #Qatar2022



This video is simply great 🤍🎥 pic.twitter.com/xJeIn1Rxmv