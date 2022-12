Tras la eliminación de Portugal del Mundial Qatar 2022, todas las miradas se centran sobre el futuro de Cristiano Ronaldo. Como es conocido, el experimentado goleador se desvinculó del Manchester United en plena Copa del Mundo y se habló mucho de la tensa relación que tuvo con el estratega Erik ten Hag.

Después de algunas semanas de lo acontecido, el entrenador del conjunto inglés se animó a hablar sobre la salida de ‘CR7′ y la polémica entrevista que concedió el artillero a TalkTV, en la cual mencionó que no sentía respeto hacia el técnico neerlandés.

“Quería irse, estaba bastante claro. Y cuando un jugador definitivamente no quiere estar en este club, tiene que irse. La entrevista fue la primera vez que dijo que quería irse. Creo que como club no puedes aceptar eso. Tenía que haber consecuencias. Para dar ese paso, él las conocía. Antes nunca me lo había dicho”, indicó ante los medios de comunicación.

Cristiano Ronaldo definirá su próximo club en las siguientes semanas. Foto: AFP

Asimismo, reveló una conversación que sostuvieron y consideró que el luso no fue honesto con sus intenciones de abandonar la institución. “En el verano tuvimos una conversación. Entró y dijo: ‘Te lo diré en siete días si quiero quedarme’. Luego regresó y dijo: ‘Quiero quedarme’”, detalló.

Por otra parte, ten Hag fue claro al mencionar que sí contaba con el ‘Bicho’ para su proyecto en la escuadra de la Premier League.

“Quería que se quedara desde el primer momento hasta ahora. Hice todo lo posible para traerlo al equipo porque valoro su calidad. Queríamos que fuera parte de nuestro proyecto y que contribuyera al Manchester United porque es un gran jugador y tiene una gran historia”, finalizó.