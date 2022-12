Doble pérdida. La selección de Brasil fue eliminada del Mundial Qatar 2022 en la tanda de penales contra Croacia y se quedó sin entrenador, ya que Tite dejó de ser el técnico de la Verdeamarela, así lo confirmó en la conferencia de prensa después del partido.

“Es una derrota dolorosa, pero estoy en paz conmigo mismo y es el fin del ciclo” , declaró el estratega sobre el resultado adverso en la Copa del Mundo. Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite en el mundo futbolístico, ratificó la decisión que había tomado meses atrás.

“Dividimos las alegrías, dividimos las tristezas. Nadie más que nosotros quería dar esa alegría (a los brasileños). Tenemos una generación que está surgiendo y que se está fortaleciendo en las adversidades”, sostuvo.

Tite ya había anunciado su salida

En febrero del 2022, el DT concedió una entrevista al medio brasileño Redacao Spor TV y adelantó que Qatar 2022 sería la última competencia que pasaría con el Scratch: “Soy exactamente consciente de la participación en mi ciclo. Va a ir hasta el final de la Copa del Mundo. [...] No es el momento de hablar de ello, pero no quiero omitirlo, no está en mi perfil” , dijo en aquel momento y lo cumplió tras el choque ante los croatas.

¿Cuándo llegó Tite a la selección brasileña?

El entrenador de 61 años llegó en junio del 2016 al banquillo de la Verdeamarela, ha disputado dos mundiales y en ambos se fue antes de las semifinales. Sin embargo, el técnico ha logrado consagrarse con una Copa América en el 2019, justamente se la ganó a Perú.