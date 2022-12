Lionel Messi furioso tras el pase a ‘semis’ de Qatar 2022: “No pueden poner un árbitro así”

Nada conforme. Argentina sufrió más de la cuenta ante Países Bajos y tuvo que esperar hasta la definición por penales para asegurar su pase a las semifinales del Mundial Qatar 2022. Si bien el conjunto sudamericano celebró, muchos se vieron sorprendidos con las declaraciones de Lionel Messi.

Apenas culminó el cotejo, el ‘10′ albiceleste arremetió contra el árbitro Mateu Lahoz por su accionar durante el duelo de cuartos de final.

“Mucha alegría, mucha felicidad. No era para ir al alargue ni a los penales, tuvimos que sufrir. Pero pasamos y es algo impresionante. La FIFA no puede poner a un árbitro así para este partido. No está a la altura”, mencionó ante la prensa.

Lionel Messi marcó el segundo de Argentina desde el punto de penal. Foto: EFE

Por otra parte, el atacante del PSG no ocultó su alegría por volver a disputar una semifinal de una Copa del Mundo. Recordemos que la última vez que alcanzó esta instancia fue en Brasil 2014. “Argentina está entre los cuatro mejores del mundo porque demuestra que sabe jugar cada partido con las mismas ganas y la misma intensidad”, agregó.

Asimismo, en relación con su próximo rival, el delantero de 35 años remarcó el buen trabajo que vienen realizando Luka Modric y compañía en el certamen.

“Croacia demostró que es una gran selección. Por momentos le jugó de igual a igual a Brasil. Es un equipo que viene trabajando con el mismo entrenador hace mucho tiempo y se conocen muy bien”, puntualizó.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Argentina vs. Croacia?

El encuentro entre Argentina vs. Croacia por la semifinal del Mundial Qatar 2022 se disputará el martes 13 de diciembre a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Lusail.