¿Cómo ver el partido Brasil vs. Croacia EN VIVO vía Roja Directa por el Mundial Qatar 2022?

Este viernes 9 de diciembre se inician los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 con el partido Brasil vs. Croacia en el estadio Ciudad de la Educación. El encuentro empezará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y podrás verlo vía DirecTV Sports en televisión o desde Roja Directa ONLINE GRATIS por internet. Además, La República Deportes te informará con las incidencias y el minuto a minuto de este compromiso.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Croacia?

Revisa la guía de horarios del Brasil vs. Croacia dependiendo del país en el que te ubiques.

Perú, Colombia, Ecuador: 10.00 a. m.

Bolivia, Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 12.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Brasil vs. Croacia?

Estos son los canales que tendrán a su cargo la transmisión del Brasil vs. Croacia.

Argentina: DirecTV Sports, TV Pública, DeporTV

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: SporTV, FIFA+

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Costa Rica: Teletica

Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas, ECDF

México: Sky Sports, Las Estrellas, Azteca 7, TUDN, Canal 5

Paraguay: Tigo Sports+, SNT, Trece, Telefuturo

Perú: DirecTV Sports, Latina TV

Uruguay: DirecTV Sports, Nuevo Siglo, TCC, Montecable

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: Telemundo, FOX, Peacock, Fox Sports

España: La 1 (TVE), RTVE Play, Gol Mundial.

¿Dónde ver Brasil vs. Croacia EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión del Brasil vs. Croacia por internet estará a cargo de DirecTV GO (DGO), servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports (DSports). En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Brasil vs. Croacia en Roja Directa TV?

Sigue estos pasos para ver el Brasil vs. Croacia por los octavos de final de Qatar 2022 a través de Roja Directa TV.

Ingresa a www.rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Brasil vs. Croacia.

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad.

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa TV por internet gratis?

Para ver gratis en internet por Roja Directa, debes ingresar a www.rojadirectaenvivo.club desde tu navegador web. Recuerda que, para evitar los molestos cortes de la transmisión, es necesario tener una buena conexión a la red.

Alineación probable de Brasil vs. Croacia