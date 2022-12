Partidos de mañana, Mundial Qatar 2022: ¿cómo ver los cuartos de final este viernes 9?

Sigue todos los partidos de mañana, viernes 9 de diciembre, por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, fase que podrás ver en las señales de Latina TV y DirecTV Sports, o desde sus servicios de streaming (Latina Play y DirecTV GO). La ronda de los ocho mejores en el torneo comienza con el duelo Brasil vs. Croacia, que definirá al primer semifinalista. El vencedor de este cruce tendrá como rival en la siguiente etapa al ganador del Argentina vs. Países Bajos, que se jugará horas más tarde.

Partidos de mañana, Mundial Qatar 2022

Previa de los cuartos de final de Qatar 2022 15:26 Brasil y Croacia abre la jornada de cuartos de final El primero de los cuatro partidos de esta ronda será el Croacia vs. Brasil, a jugarse desde las 10.00 a. m. (hora de Perú), en el estadio Ciudad de la Educación. Foto: composición/EFE 15:11 ¿Qué partidos se juegan este viernes 9? Esta es la programación para el primer día de los cuartos de final en Qatar 2022. 15:04 Vuelve la actividad en el Mundial Qatar 2022 Este viernes, luego de dos días sin partidos por la Copa del Mundo, la competencia se reanuda con el inicio de los cuartos de final. Dos equipos de Conmebol y dos de UEFA se enfrentan por llegar a las semifinales.

Así se jugarán los cuartos de final de Qatar 2022