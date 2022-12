Cristiano Ronaldo será suplente ante Suiza tras el ‘dardo’ que le dio el DT de Portugal

¡Al banco! A pocos minutos del partido Portugal vs. Suiza por los octavos de final del Mundial Qatar 2022, el crack y capitán Cristiano Ronaldo no será considerado en el equipo titular. El técnico Fernando Santos decidió mandar al banquillo al ‘Bicho’ en el partido que los lusos buscan clasificar a los cuartos de final.

Sigue aquí el Protugal vs. Suiza

Esta medida se dio, luego que en el último partido ante Corea del Sur, el popular ‘CR7′ mostró una actitud desafiante luego de ser sustituido en el segundo tiempo. Previo al partido por los octavos de la Copa del Mundo, el DT portugués mostró su malestar por la actitud tomada por el capitán de los lusos.

“La verdad es que en el campo no tuve oportunidad de escuchar nada de lo que dijo”, ha explicado Santos. “Pero después vi las imágenes por televisión y no me gustaron nada, en absoluto”, declaró.

De esta manera, Cristiano Ronaldo será por primera vez suplente en el Mundial Qatar 2022. Los tres partidos por la fase de grupos, el ‘Bicho’ fue titular y disputó casi todo el encuentro, sumando 235 minutos.