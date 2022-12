Exmundialista arremetió contra baile de Paquetá y jugadores de Brasil: “Es una falta de respeto”

El último lunes 5 de diciembre, Brasil goleó 4-1 a Corea del Sur y clasificó a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. La Canarinha mostró el ‘jogo bonito’ y no pasó mayores problemas para superar a los asiáticos. Si bien el juego de los sudamericanos deslumbró a todos los hinchas, también llamó la atención las celebraciones de los futbolistas.

Vinícius Júnior, Neymar, Lucas Paquetá, Richarlison, entre otros, bailaron en cada uno de los goles de la selección brasileña. Incluso, el mismo técnico Tite se animó a dar algunos pasos con sus dirigidos. Si bien esto causó la algarabía de su fanaticada, hubo otros personajes relacionados con el fútbol que cuestionaron esta actitud. Tal es el caso del exmundialista irlandés Roy Keane, quien consideró el festejo como algo irrespetuoso.

“Fantástica definición de Vinicius y gran arranque del partido, pero nunca había visto tanto baile. No me gusta eso. La gente dice que es parte de su cultura, pero creo que es realmente una falta de respeto al rival”, afirmó durante la transmisión.

Lucas Paquetá baila tras el gol de brasil

“Son cuatro goles y ellos lo hacen todo el tiempo. No tengo problema con el primero, pero es uno tras otro y el técnico participa. No estoy feliz con eso y no creo que sea bueno del todo”, concluyó el exjugador del Manchester United.

Raphina responde a críticos