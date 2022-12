¿Quién es Achraf Hakimi, futbolista nacido en España y que la eliminó de Qatar 2022 con penal ‘a lo Panenka’?

Achraf Hakimi se convirtió en el héroe del Marruecos vs. España tras ejecutar el penal decisivo que llevó a los africanos a cuartos de final de Qatar 2022. El lateral derecho del Paris Saint Germain selló su buena actuación ejecutando un disparo desde los 12 pasos ‘a lo Panenka’. Asimismo, el defensor ha sido noticia luego eliminar de la Copa del Mundo al país que lo vio nacer.

¿Quién es Achraf Hakimi?

Ahraf Hakimi nació en Getafe, Madrid, el 4 de noviembre de 1998. El jugador se formó en las divisiones menores del Real Madrid para luego pasar a préstamo al Borussia Dormunt de Alemania.

Tras sus buenas actuaciones con los amarillos, ‘Haki’ fui fichado por el Inter de Milán para después pasar a las filas del PSG. En el ámbito de selecciones, Hakimi declinó la opción de jugar por España y eligió a Marruecos. Recordemos que tiene doble nacional debido a que sus padres son marroquíes.

En la previa del duelo entre europeos y africanos, Hakimi fue consultado por el diario Marca sobre las posibilidades que tuvo para vestir la camiseta española en sus inicios.

“Sí, hubo momentos (de jugar por España) en juvenil. Hubo contactos, fui a la selección española también para probar, con De la Fuente. Estuve un par de días en Las Rozas y vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había mamado y vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar aquí”, reveló la estrella de Marruecos.