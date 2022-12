Portugal vs. Suiza: hora y canal del partido por los octavos de final del Mundial Qatar 2022

Fernando sobre la actitud de Cristiano

El astro portugués Cristiano Ronaldo realizó un gesto de rachazo sobre su entrenador al ser sustituido. Esto no le gustó nada al DT Fernando Santos: “Primero, en la entrevista ‘flash’, yo no escuché nada. Después, lo he visto por televisión y no me gustó nada. Los problemas se solucionan internamente, ya está hecho, todos están concentrados y disponibles para el partido de este martes".