Francia vs. Polonia, octavos de final en Mundial Qatar 2022: ¿cómo ver partido vía DirecTV Sports?

MIRA AQUÍ EN VIVO Francia vs. Polonia | Ambos equipos se enfrentarán por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 este domingo 4 de diciembre. El duelo iniciará a las 10.00 a. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

¿Cómo ver Francia vs. Polonia vía DirecTV Sports?

Previa Francia vs. Polonia 09:27 Delantero de Polonia pide moto para frentar a Mbappé El polaco Arkadiusz Milik, que conoce bien la liga francesa por haber jugado en el Olympique de Marsella, reconoció la dificultad de enfrentarse a Francia y pidió una moto para frenar a su delantero Kylian Mbappé. "Para defenderle tendremos que ser rápidos y tener una moto para poder atajarle. Es difícil defenderle en individual, es uno de los mejores del mundo, habrá que actuar en conjunto, encontrar soluciones colectivas", aseguró el actual jugador de la Juventus Turín. Con información de EFE. 08:29 Previa Francia vs. Polonia Buenos días a todos nuestros queridos lectores de La República Deportes. Esta es la previa del partido entre las selecciones de Francia y Polonia; donde podrás conocer las últimas noticias, canales de transmisión, horario del encuentro y el minuto a minuto con todos los goles y jugadas completamente gratis.

Francia vs. Polonia: ficha del partido

Partido Francia vs. Polonia ¿Cuándo juegan? Domingo 4 de diciembre ¿A qué hora? 10.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Al Thumama ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Francia vs. Polonia?

Perú: 10.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

¿Qué canal transmite Francia vs. Polonia?

Podrás ver el duelo entre los galos y las águilas blancas a través de la señal de DirecTV Sports. Revisa qué canales sintonizar en Sudamérica.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Francia vs. Polonia ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Francia vs. Polonia de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.