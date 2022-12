Argentina vs. Australia, octavos de final: ¿cómo ver el partido por el Mundial Qatar 2022?

Declaraciones de Rodrigo De Paul en la previa del Argentina vs. Australia

El centrocampista Rodrigo de Paul destacó que la gran responsabilidad que siente en Qatar 2022 le impide disfrutar realmente de la experiencia en un Campeonato del Mundo, aunque lo hace de una manera particular y con el tiempo valorará realmente la experiencia. "No lo disfruté con Arabia por lo que pasó ni con México por todo lo que había en juego; con Polonia, un poco. Lo disfruto a mi manera. Lo pude disfrutar el viernes que estuvimos con la familia. Más adelante lo valoraré pero ahora es tanta la responsabilidad que no nos permite disfrutar aunque yo lo hago a mi manera", dijo Rodrigo de Paul antes de enfrentarse a Australia en octavos de final del Mundial. "Australia lo vimos desde el jueves que vemos vídeos. Al haber poco tiempo entre un partido y otro tenemos que trabajar más en eso que en el campo Será un partido similar al de Polonia. Cuando ataquemos tendremos que estar defendiendo. Será importante el trabajo desde el medio para atrás. Lo veo similar al del último día", analizó. "Es un equipo muy rápido, con centrales altos. No tenemos que hacer faltas cerca del área y con extremos rápidos. Es su fuerte. Tenemos que estar muy atentos en esa parte del campo para no salir malparados", añadió el jugador del Atlético de Madrid, que aseguró que la albiceleste se encuentra "físicamente bien".

Con información de EFE.