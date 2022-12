¿A qué hora ver Serbia vs. Suiza EN VIVO vía DirecTV Sports por el Mundial Qatar 2022?

Serbia vs. Suiza EN VIVO se enfrentan este viernes 2 de diciembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 3 del grupo G en el Mundial Qatar 2022. El encuentro se disputará en el Estadio 974 (Ras Abu Aboud), con transmisión de DirecTV Sports. Para que no te pierdas el minuto a minuto de este y otros partidos de mañana, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, relato de mejores jugadas y videos de los goles.

¿Qué canal transmite Serbia vs. Suiza?

Argentina: DirecTV Sports, TV Pública, DeporTV

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: SporTV, Globoplay, FIFA+

Chile: DirecTV Sports, Canal 13, Chilevisión

Colombia: DirecTV Sports, RCN, Caracol

Costa Rica: TD Más

Ecuador: DirecTV Sports

México: Sky Sports

Paraguay: Tigo Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports, Montecable, TCC, Nuevo Siglo

Venezuela: DirecTV Sports, Televen

Estados Unidos: Universo, FS1, Peacock, Fox Sports

España: Gol Mundial.

Serbia vs. Suiza: ficha del partido

Partido Serbia vs. Suiza ¿Cuándo juegan? Jueves 1 de diciembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio 974 ¿En qué canal? DirecTV Sports

Un duelo que trasciende lo futbolístico es el que sostendrán Serbia y Suiza por el pase a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El choque entre ambos por la tercera jornada del grupo G tendrá el ‘condimento’ de su cruce mundialista más reciente, en Rusia 2018, durante el cual las polémicas celebraciones de Shaqiri y Xhaka motivaron la queja de los serbios.

En el plano netamente deportivo, los helvéticos llegan con mayores chances de clasificar, pues incluso un empate les podría dar el pase a la siguiente ronda (siempre que Camerún no sume de a tres ante Brasil). Las águilas blancas, por su parte, deben ganar sí o sí y esperar que los africanos caigan.

¿A qué hora juegan Serbia vs. Suiza?

Costa Rica: 1.00 p. m.

México (centro): 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver DirecTV Sports por internet?

Para que no te pierdas el Serbia vs. Suiza por la señal de DirecTV Sports ONLINE, sintoniza el servicio de streaming DirecTV GO, el cual incluye este canal deportivo en su oferta al cliente.

¿Qué es DirecTV Sports?

DirecTV Sports (ahora DSports), es la señal deportiva exclusiva de DirecTV, la cual tiene los derechos de transmisión del Serbia vs. Suiza, así como de todos los partido en el Mundial Qatar 2022.