La selección argentina alejó los fantasmas de un posible tropiezo en el Mundial Qatar 2022 al clasificar a octavos de final tras ganarle a Polonia. El equipo de Lionel Scaloni les regaló a sus hinchas una nueva victoria que les permite seguir soñando con lograr el campeonato.

Uno de estos fanáticos no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al revelar los esfuerzos que tuvo que hacer para acompañar a la Albiceleste pese a la situación de su país. “Esto no se paga con nada. Todo lo que he invertido es para felicidad”, expresó el joven aficionado. VIDEO: Carlos Salinas/LR+