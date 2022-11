[Roja directa tv, En Vivo] México vs. Arabia Saudita: ¿cómo ver el partidazo por Qatar 2022?

¡Van por el milagro! México buscará un triunfo ante Arabia Saudita que le permita seguir soñando con la clasificación a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Si bien los aztecas no dependen de sí mismos, estarán atentos a lo que ocurra en el Argentina vs. Polonia; una victoria contra los saudíes, los mantiene a la expectativa en el cierre del grupo C. Revisa AQUÍ todos los detalles para seguir el cotejo.

¿A qué hora juegan México vs. Arabia Saudita?

El choque entre México vs. Arabia Saudita está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) de este miércoles 30 de noviembre.

México: 1.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido México vs. Arabia Saudita?

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina, Televisión Pública

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: GloboEsporte.com, NOW NET e Claro, SporTV, Globo, Canais Globo

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

Colombia: DIRECTV Sports App, Caracol TV, DIRECTV Sports Colombia, RCN Television, Caracol Play, Deportes RCN En Vivo

Ecuador: Teleamazonas, CNT Play, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador, Canal del Futbol

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru

Uruguay: Antel TV, DIRECTV Sports App, TCC, MCGo Live, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: Televen, DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App.

¿Dónde ver México vs. Arabia Saudita EN VIVO ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del duelo México vs. Arabia Saudita por internet, debes visitar la página web Tarjeta Roja, sitio en el que transmiten los encuentros de Qatar 2022 de manera totalmente gratuita. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver México vs. Arabia Saudita en Roja Directa?

Sigue estos pasos para ver la contienda por Tarjeta Roja:

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca México vs. Arabia Saudita

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Para ver gratis en internet por TARJETA ROJA, debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde tu navegador de internet. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión, es necesario tener una buena conexión a internet.

Alineación México vs. Arabia Saudita