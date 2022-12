¿Qué canal transmite España vs. Japón por la fecha 3 del grupo E en el Mundial Qatar 2022?

El premio para el ganador será el pase a la siguiente ronda. Por la última jornada de la fase de grupos en el Mundial Qatar 2022, las selecciones de España y Japón sostendrán su primer cruce en una Copa del Mundo, duelo al que el combinado asiático llega más necesitado del triunfo que su rival.

Con su derrota ante Costa Rica, los Samuráis Azules perdieron la chance de ser líderes y ahora se ubican como escoltas de la Furia Roja, que le basta un empate para avanzar a octavos de final. Los nipones no parten como favoritos, pero ya saben lo que es dar la sorpresa, pues en el debut le remontaron a Alemania.

¿Qué canales transmiten España vs. Japón?

En Sudamérica, el canal que pasará el España vs. Japón será DirecTV Sports, mientras que en territorio español irá por la señal de La 1.

Argentina: DirecTV Sports, TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: SporTV, FIFA+

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports, RCN, Caracol

Costa Rica: TD Más

Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas

México: Sky Sports, Televisa, Azteca 7, TUDN

Paraguay: Tigo Sports

Perú: DirecTV Sports, Latina

Uruguay: DirecTV Sports, Canal 4, Canal 10, Telefuturo

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: Telemundo, FOX, Peacock, Fox Sports

España: La 1, RTVE Play, Gol Mundial.

¿Cómo ver España vs. Japón ONLINE?

Para que no te pierdas el España vs. Japón por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de la cadena DirecTV. En territorio español, podrás ver el duelo en línea vía RTVE Play y Gol Mundial.

España vs. Japón: horarios

Esta es la guía de horarios para que no te pierdas del España vs. Japón.

Costa Rica, México (centro): 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Apuestas de España vs. Japón

De acuerdo con los pronósticos de las principales casas de apuestas, para el España vs. Japón los europeos parten como claros favoritos.

Betsson: gana España (1,42), empate (4,60), gana Japón (8,50)

Bet365: gana España (1,40), empate (4,50), gana Japón (8,50)

1XBet: gana España (1,45), empate (4,70), gana Japón (8,90)

Doradobet: gana España (1,43), empate (4,75), gana Japón (7,50)

Inkabet: gana España (1,40), empate (4,70), gana Japón (8,25).

¿Dónde juegan España vs. Japón?

El escenario del partido entre españoles y japoneses será el Estadio Internacional Jalifa (Doha), con capacidad para albergar a más de 45.000 espectadores.