¿Por qué las pelotas que se usan en Qatar 2022 las cargan antes de cada partido?

El Mundial Qatar 2022 viene llevando a cabo las últimas fechas de la fase de grupos, donde las selecciones sellan su pase a los octavos de final o, en el peor de los casos, se regresan a casa con las manos vacías.

Sin embargo, poco se ha hablado sobre los balones Al Rihla que son usados en cada encuentro y que se han caracterizado por tener la más alta tecnología de todos los tiempos y, claramente, nunca antes usado en anteriores copas del mundo.

¿Por qué los balones Al Rihla se cargan?

La pelota oficial del mundial cumple una función específica a través de un sensor interno IMU (unidad de medición inercial) que tiene incorporado, cuya función es determinar cuándo y dónde se realiza cada toque o contacto. Se cargan porque tiene una pequeña batería que le da energía al sensor .

“El sensor de 500 Hz está dentro de la pelota y permitirá la recopilación de datos de movimiento de la pelota muy precisos y la transmisión a los oficiales de video del partido en segundos durante todo el torneo”, informó Adidas.

Una ventaja para el correcto arbitraje

Uno de los problemas que tiene el fútbol es la polémica ocasionada con respecto a las actuaciones arbitrales, que no siempre son del total agrado de los hinchas. Este balón reduce el tiempo de inversión en jugadas que ameritan una revisión puntual, como cuando una posible anotación queda en la incertidumbre de haber cruzado o no la línea de gol.

Frente a este caso, el chip que es parte de la pelota informa mediante una vibración en el reloj que usan los árbitros si es que el balón ingresó en su totalidad o no.

Asimismo, sirve para identificar qué jugador anotó un gol. Como en el caso del partido entre Portugal vs. Uruguay, que en un primer momento se pensó que Cristiano Ronaldo había logrado cabecear, pero no hubo contacto alguno. Por ello, la FIFA no le dio el gol a él sino a Bruno Fernández.

¿Cuánto cuesta una pelota del mundial?

El balón Al Rihla tiene los siguientes precios: