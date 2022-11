Enner Valencia rompe en llanto tras la eliminación de Ecuador y abandona entrevista

Difícil de asimilar. La selección ecuatoriana se convirtió en una de las animadoras del Mundial Qatar 2022 y se perfilaba como una de las candidatas a estampar su nombre en los octavos de final; sin embargo, en la última jornada cayeron por 2-1 ante Senegal y se despidieron de la justa mundialista. Ante este escenario, uno de los primeros en manifestarse fue el delantero Enner Valencia, quien se mostró muy afectado por lo acontecido.

“Perdón... No hemos podido cumplir con las expectativas de nuestro Ecuador. Hemos pasado un momento muy difícil, no esperábamos esto. Estábamos muy ilusionados con lo que veníamos haciendo. Hoy no lo hemos podido lograr y le pido disculpas a todo Ecuador”, sostuvo el goleador, quien abandonó la entrevista llorando.