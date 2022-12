Arquero de Polonia reveló que no pagará apuesta que hizo con Messi: “Ya tiene bastante dinero”

La selección Argentina venció 2-0 a Polonia en su último partido del grupo C del Mundial Qatar 2022. De esta manera sacó boleto a octavos de final como primero en la zona; sin embargo, el arquero polaco Wojciech Szczęsny, al finalizar el encuentro, reveló que realizó una curiosa apuesta con el ‘10′ de la Albiceleste.

Corría el minuto 37 del cotejo, cuando Lionel Messi salió a conectar un centro, pero terminó por ser golpeado por Szczesny. El árbitro revisó el VAR para determinar si cobraba penal.

Fue en ese momento que el guardameta de la selección de Polonia se acercó a la ‘Pulga’ para apostarle 100 euros a que no cobraban penal.

“Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar penal, así que perdí una apuesta con el capitán de Argentina. No sé si está permitido, tal vez me sancionen”, dijo Szczęsny.

Pese a que perdió la apuesta ante Messi, el arquero de Polonia indicó que no pagaría porque el astro “ya tiene bastante dinero”. Una vez cobrada la sanción, el portero polaco atajó el disparo desde los doce pasos.

Argentina vence a Polonia

Argentina derrotó a Polonia por 2-0. El primer gol del encuentro llegó a los 45 minutos a través del volante Mac Allister. El habilidoso jugador de la Premier League conectó un centro de Di María y abrió el marcador.

El segundo tanto se ejecutó a los 66 minutos. El delantero Julián Álvarez recibió un pase y sacó un tremendo remate para vencer a Szczęsny.