¿A qué hora juegan Canadá vs. Marruecos por la fecha 3 del grupo F de Qatar 2022?

¿Dónde ver Canadá vs. Marruecos? Este jueves 1 de diciembre, Canadá vs. Marruecos se enfrentarán por la tercera jornada del grupo F del Mundial Qatar 2022. El duelo comenzará a las 10.00 a. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Al Thumama, Doha.

Canadá vs. Marruecos: ficha del partido

Mundial Qatar 2022 - Grupo F - Fecha 3 Canadá vs. Marruecos ¿Cuándo juegan? Jueves 1 de diciembre ¿A qué hora juegan? 10.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Al Thumama, Doha, Qatar. ¿En qué canal lo transmiten? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Canadá vs. Marruecos?

Perú: 10.00 a. m.

Canadá: 10.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

España: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite Canadá vs. Marruecos?

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Go, Televisión Pública, DeporTV

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Canais Globo, Globo, GloboEsporte.com

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Go

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Go

Costa Rica: Teletica, TDMAX, TD+, Sky HD

Ecuador: DirecTV Sports. DirecTV Go, Canal del Fútbol, Teleamazonas, CNT Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports Paraguay, Tigo Sports+

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Go

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Go, NS Eventos 1, Antel TV, MCGO Live, TCC, Montecable HD 1

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Go

Estados Unidos: Telemundo, FOX, Fox Sports

España: Gol Mundial.

¿Dónde ver Canadá vs. Marruecos ONLINE?

Para que no te pierdas el Canadá vs. Marruecos vía DirecTV Sports ONLINE, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV que incluye este canal deportivo.

Canadá vs. Marruecos: últimos enfrentamientos

Torneo Resultado Amistoso 2016 Marruecos 4-0 Canadá Amistoso 1994 Canadá 1-1 Marruecos Amistoso 1984 Marruecos 3-2 Canadá

¿Dónde juegan Canadá vs Marruecos?

El duelo Canadá vs. Marruecos se jugará en el Estadio Al Thumama. Este recinto deportivo ubicado en la ciudad de Doha fue inaugurado el 21 de octubre de 2021 y tiene capacidad para 44.400 espectadores.