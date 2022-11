Andrés Guardado a ‘Canelo’ Álvarez: “No entiende lo que se vive en un vestuario”

Gran polémica causó el triunfo de la selección argentina sobre la mexicana por la fecha 2 del grupo C. No por el resultado en sí, que hunde a los dirigidos por el ‘Tata’ Martino en el fondo de la tabla, sino por una acción en particular dentro de los camerinos que generó una disputa entre ‘Canelo’ Álvarez con Lionel Messi.

El boxeador se mostró muy activo en sus redes y amenazó al argentino por pisar la camiseta de México durante las celebraciones. Ante ello, Andrés Guardado, quien le otorgó la indumentaria a ‘La Pulga’, se refirió al respecto. En esa línea, señaló que su compatriota no entiende la felicidad que puede existir en los camerinos.

¿Qué dijo Andrés Guardado sobre el ‘Canelo’ Álvarez?

“Sé la persona que es Leo. Desgraciadamente, a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y puedo llegar a entender la reacción al ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado. A mí me parece una tontería todo lo que se está hablando. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo, sino con muchos compañeros de profesión y todos saben cómo es”, expresó en los micrófonos de TyC Sports.

Asimismo, Guardado recordó un episodio de humildad que Messi tuvo con su hijo en 2018 tras un partido del Betis contra Barcelona.

“He tenido el privilegio de enfrentarlo muchos años en España y vivir muchos momentos como el que se viralizó con mi hijo”, sostuvo.

“Siempre ha sido así, cada vez que lo he enfrentado o he tenido la posibilidad de pedirle algo, un cambio de camiseta o la foto con mi hijo, siempre lo ha hecho como se vio en el video”, dijo.