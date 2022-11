La fecha 3 del grupo D del Mundial Qatar 2022 se juega este miércoles 30 de noviembre. Veremos jugar a las equipos de Francia, Dinamarca, Túnez y Australia. Los franceses ya están clasificados a octavos de final tras vencer 2-1 a los daneses, por lo que queda un cupo más para otro clasificado.

El Francia vs. Túnez y Dinamarca vs. Australia se jugarán a las 10:00 a.m. (hora peruana). Con un empate, los australianos pasan a la siguiente fase, mientras que los africanos deberán vencer a ‘les bleus’ y esperar una combinación de resultados favorables.

Grupo D, fecha 3 del Mundial Qatar 2022: tabla de posiciones

Tras los resultados de la fecha 2, la tabla del grupo D del Mundial Qatar 2022 tiene como único líder a Francia. Le sigue Australia con 3 puntos. Con un solo punto se encuentran Dinamarca y Túnez.

Grupo D: fixture y horarios de la fecha 3 del Mundial Qatar 2022

El grupo D del Mundial Qatar 2022 entra en su recta final. Los dos partidos correspondientes a la fecha 3 se jugarán de manera simultánea. Tanto Francia vs. Túnez como Dinamarca vs. Australia se jugarán a las 10.00 a. m. (hora peruana).

¿En qué canales ver los partidos de la fecha 3 del grupo D del Mundial Qatar 2022?

Los choques de la jornada 3 del grupo D del Mundial Qatar 2022 se podrán sintonizar por la señal de DirecTV Sports, ahora llamada DSports. Este consorcio cuenta con los derechos para transmitir todos los duelos de la Copa del Mundo en Latinoamérica. Adicionalmente, el Dinamarca vs. Australia podrá verse por Latina TV.

¿Cómo ver los partidos de la fecha 3 del grupo A del Mundial Qatar 2022 ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas los duelos del grupo D del Mundial Qatar 2022 por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del cotejo.