¿Cuándo juegan Argentina vs. Polonia EN VIVO vía Latina TV por el Mundial Qatar 2022?

Argentina vs. Polonia EN VIVO se enfrentan este miércoles 30 de noviembre, en el estadio 974, por la última fecha del grupo C en el Mundial Qatar 2022. El duelo se podrá ver desde las 2.00 p. m. por la señal de Latina TV en Perú (4.00 p. m. en territorio argentino). Para que no te pierdas el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales de ambos clubes y videos de goles e incidencias.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Polonia?

Argentina: DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: SporTV, Globoplay, FIFA+

Chile: DirecTV Sports, Canal 13, Chilevisión

Colombia: DirecTV Sports

Costa Rica: Teletica

Ecuador: DirecTV Sports, Telemazonas

México: Sky Sports

Paraguay: Tigo Sports, SNT, Telefuturo, Trece

Perú: DirecTV Sports, Latina TV

Uruguay: DirecTV Sports, Canal 4, Canal 10, Teledoce

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: Universo, FOX, Peacock, Fox Sports

España: La 1, RTVE Play, Gol Mundial.

Argentina vs. Polonia EN VIVO 14:09 ¿Cómo ver el partido en Perú? El encuentro Argentina vs. Polonia será transmitido por la señal de Latina Televisión y DirecTV Sports para el territorio peruano. 11:41 Posibles alineaciones Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Enzo Fernández o Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. Polonia: Wojciech Szczesny; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski; Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak; Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik, Przemyslaw Frankowski; Robert Lewandowski. 10:18 ¿Cómo ver el duelo en territorio argentino? El encuentro entre Argentina y Polonia será transmitido por la señal de TV Pública y TyC Sports para todo el territorio argentino. 09:08 ¿Qué resultados necesita Argentina para clasificar? La Albiceleste necesita un triunfo para asegurar su presencia en los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Si empatan ante Polonia, deberá esperar el resultado del duelo entre México y Arabia Saudita. 09:06 ¡Bienvenidos! Seguidores de La República, le damos la bienvenida a la previa del duelo entre Argentina y Polonia por la última fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022.

Argentina vs. Polonia: ficha del partido

Partido Argentina vs. Polonia ¿Cuándo juegan? Miércoles 30 de noviembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú), 4.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio 974 ¿En qué canal? Latina TV

La selección argentina, que se recuperó ante México de la derrota en el debut del Mundial Qatar 2022, depende de sí misma para clasificar a los octavos de final. Con un triunfo sobre Polonia, la Scaloneta hará los puntos necesarios para meterse en la siguiente ronda del torneo.

La victoria por 2-0 sobre el Tri renovó la confianza de la Albiceleste. En dicho partido fue clave la aparición de Lionel Messi para allanar el camino, pero tanto o más vital resultó Enzo Fernández, que le dio dinamismo al equipo con su ingreso y hasta regaló un golazo.

Argentina y Polonia chocarán por tercera vez en una Copa del Mundo. Foto: Composición-GLR/Twitter @FIFAWorldCup

En el lado opuesto, el combinado polaco llega a este cotejo como líder tras ganarle 2-0 a Arabia Saudita con tantos de Robert Lewandowski y Piotr Zielinski. Un empate es todo lo que necesitan los europeos para meterse en la siguiente ronda.

Argentina y Polonia ya tienen historia en los mundiales. La primera vez que se cruzaron en este torneo fue en Alemania 1974, cuando el equipo rojo y blanco venció 2-0. La revancha llegó cuatro años más tarde, con un 3-2 para los argentinos en el torneo que organizaron y posteriormente ganaron.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Polonia?

Argentina: 4.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Latina TV por internet?

Para que no te pierdas el Argentina vs. Polonia por la señal de Latina TV en línea, sintoniza Latina Play, página oficial de este canal a la que puedes acceder de forma gratuita registrándote con tus datos personales.

¿Qué es Latina TV?

Latina TV es una emisora de señal abierta en Perú. En Lima, se puede sintonizar desde el canal 2 y su programación variada incluye, además de partidos como el Argentina vs. Polonia, espacios de actualidad y entretenimiento.