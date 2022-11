[DirecTV Sports EN VIVO] ¿A qué hora juegan Francia vs. Túnez por el grupo D de Qatar 2022?

Francia vs. Túnez EN VIVO juegan desde las 10.00 a. m. (hora peruana) este miércoles 30 de noviembre por la fecha 3 del grupo D en el Mundial Qatar 2022. El duelo se disputará en el estadio Ciudad de la Educación (Rayán), por la señal de DirecTV Sports. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, ingresa a La República Deportes y sigue la cobertura ONLINE, con los equipos titulares, el marcador actualizado minuto a minuto y los videos de goles e incidencias.

¿Qué canal transmite Francia vs. Túnez?

Argentina: DirecTV Sports, TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: SporTV, Globoplay, FIFA+

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports, RCN, Caracol

Costa Rica: Teletica

Ecuador: DirecTV Sports

México: Sky Sports

Paraguay: Tigo Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports, Televen

Estados Unidos: Telemundo, FOX, Peacock, Fox Sports

España: Gol Mundial.

Francia vs. Túnez: ficha del partido

Partido Francia vs. Túnez ¿Cuándo juegan? Miércoles 30 de noviembre ¿A qué hora? 10.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Ciudad de la Educación ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Francia vs. Túnez?

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

España: 4.00 p. m.

Tras ser la primera en asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial Qatar 2022, a la selección francesa le toca ahora definir en qué posición del grupo D terminará. Contra Túnez, todo parece listo para que los galos sumen su tercera victoria y se afiancen en lo más alto de su zona.

Kylian Mbappé, máxima estrella del actual campeón y goleador del torneo con tres tantos, buscará seguir incrementando sus registros ante un cuadro africano que pende de un hilo para avanzar a la próxima ronda. A los tunecinos solo les vale ganar, pero deben esperar también lo que ocurra en el Dinamarca vs. Australia.

Mbappé es el goleador de Francia en el presente mundial. Foto: EFE

¿Cómo ver DirecTV Sports por internet?

Para que no te pierdas el Francia vs. Túnez vía DirecTV Sports ONLINE, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV que incluye este canal deportivo.

¿Qué es DirecTV Sports?

DirecTV Sports (ahora DSports) es el canal deportivo exclusivo del operador de TV paga DirecTV. Además del Francia vs. Túnez, cuenta con los derechos de transmisión de todos los partidos del Mundial Qatar 2022.