¿Qué es el ‘canal del Mundial’, por qué se hizo tendencia y qué tiene que ver Latina TV?

Nada contentos. El Mundial Qatar 2022 despertó mucha expectativa entre los amantes del fútbol. Si bien la selección peruana se quedó a un paso de acudir a la justa deportiva más importante del año, muchos aficionados siguen de cerca lo acontecido en el torneo; sin embargo, también se mostraron inconformes ante la cobertura que se viene realizando.

Como es conocido, Latina TV utilizó el eslogan ‘canal del Mundial’ para dar a conocer que transmitirán algunos cotejos del certamen. Si bien esto se viene realizando, muchos usuarios en redes sociales manifestaron su malestar al no poder ver todos los partidos y volvieron tendencia la frase que usa el medio.

“Me indigna demasiado que se hagan llamar el ‘canal del Mundial’ y no pasen todos los partidos del Mundial”, “Puse Latina (‘canal del Mundial’) para ver España vs. Alemania y esta dando ‘Kung Fu Panda’”, “Sinceramente, el canal Latina es una decepción. Se hacen llamar El ‘canal del Mundial’ y no transmiten todos los partidos”, fueron algunas de las críticas.

Comentarios contra Latina TV. Foto: captura Twitter

Por otra parte, la presente edición de la Copa del Mundo ingresó a su etapa final en la fase de grupos y se espera que en los próximos días se puedan conocer a los equipos clasificados a los octavos de final.

Partidos de hoy Mundial Qatar 2022

¿Qué partidos del Mundial Qatar 2022 pasará Latina?