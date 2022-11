¿Y Bono? Portero marroquí cantó el himno con los titulares, pero no arrancó el duelo ante Bélgica

Un hecho insólito se vivió antes del inicio del duelo Bélgica vs. Marruecos. El portero marroquí Yassine Bounou, mejor conocido como Bono, fue cambiado a segundos de que empiece el cotejo por la fecha 2 del grupo F del Mundial Qatar 2022.

El guardameta de 31 años llegó a saltar al campo con el equipo titular y entonó el himno de su selección. Sin embargo, antes del pitazo inicial del réferi mexicano César Ramos, fue sustituido por Munir Mohamedi, habitual suplente en Marruecos.

La sustitución del arquero fue anunciada minutos después de haberse iniciado el encuentro por la cuenta oficial de Twitter de la selección marroquí, pero sin brindar mayores detalles. “Munir Mohamedi reemplaza a Yassine Bounou para este partido”, se puede leer en el mencionado tuit.

Así reaccionó Míster Chip a la sustitución de Bono. Foto: Captura Twitter @2010MisterChip

El cambio de porteros fue advertido en redes sociales. Uno de los más intrigados fue el estadístico español Alexis Martín Tamayo, ‘Míster Chip’, quien no dudó en tuitear al respecto. “Yo he visto a Bono cantar el himno de Marruecos. Yo no veo a Bono en la portería de Marruecos. Alguien sabe que caraj... ha pasado????”, se preguntó el también periodista deportivo.

Así informó la selección marroquí la repentina salida de Bono. Foto: Captura Twitter @@EnMaroc

Hasta el momento, solo se sabe que, luego de cantar el himno, Bono se sintió indispuesto, pidió ser reemplazado y ni siquiera apareció en la foto del equipo. Luego de ello, se quitó los guantes y se retiró al vestuario.