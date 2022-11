Costa Rica vs. Japón EN VIVO por el Mundial Qatar 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

Costa Rica vs. Japón EN VIVO se enfrentan este domingo 27 de noviembre por la segunda jornada del grupo E del Mundial Qatar 2022 a partir de las 5.00 a. m. (hora peruana) y 4.00 a. m. (hora costarricense) en el estadio Áhmad bin Ali. El encuentro será televisado por Teletica y DirecTV Sports. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión por internet en La República Deportes.

¿Qué canal transmite Costa Rica vs. Japón?

Argentina: TyC Sports, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: SporTV

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Costa Rica: TDMax, Teletica

Ecuador: DirecTV Sports

México: Vix+

Paraguay: Tigo Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports, TeleDoce.

¿A qué hora ver Costa Rica vs. Japón?

México, Costa Rica: 4.00 a. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 5.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 6.00 a. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 7.00 a. m.

Costa Rica vs. Japón será transmitido por la señal de DirecTV Sports. A continuación, te dejamos la lista de canales:

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Sports por internet?

Para ver DirecTV Sports por internet, todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

Costa Rica vs. Japón: tabla de posiciones del grupo E del Mundial Qatar 2022