[Tarjeta roja, En Vivo] Argentina vs. México: ¿cómo ver el partidazo por el Mundial Qatar 2022?

VER AQUÍ Argentina vs. México EN VIVO Y EN DIRECTO HOY por la segunda jornada del grupo C del Mundial Qatar 2022. El conjunto comandado por Lionel Messi viene de encajar una sorpresiva derrota en su debut y necesita sumar de a tres para no quedar al borde de la eliminación en la competición. Revisa AQUÍ qué canal transmite el cotejo de HOY sábado 26 de noviembre en territorio peruano.

¿A qué hora juegan Argentina vs. México?

El partido entre Argentina vs. México está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) de este martes 22 de noviembre.

México: 1.00 p. m.

Perú , Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite Argentina vs. México?

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina, Televisión Pública

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: GloboEsporte.com, NOW NET e Claro, SporTV, Globo, Canais Globo

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

Colombia: DIRECTV Sports App, Caracol TV, DIRECTV Sports Colombia, RCN Television, Caracol Play, Deportes RCN En Vivo

Ecuador: Teleamazonas, CNT Play, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador, Canal del Futbol

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru

Uruguay: Antel TV, DIRECTV Sports App, TCC, MCGo Live, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: Televen, DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App.

¿Cómo ver Argentina vs. México en Tarjeta Roja?

Sigue estos pasos para ver el encuentro por Tarjeta Roja:

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Ecuador vs. Qatar

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta roja por internet gratis?

Para ver gratis en internet por TARJETA ROJA, debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde tu navegador de internet. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesario tener una buena conexión a internet.

