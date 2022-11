Inglaterra denuncia amenazas de la FIFA para no usar el brazelete LGTBIQ+ en Qatar 2022

Grave denuncia. La polémica sigue presente en el Mundial Qatar 2022. Pese a que varias selecciones como Alemania e Inglaterra anunciaron que usarían el brazalete “One love” —en respaldo a la comunidad LGTBIQ+—, muchos aficionados notaron que los capitanes no portaban estos distintivos, y la duda se sembró sobre el porqué de lo acontecido.

En ese sentido, uno de los primeros en manifestarse fue el director ejecutivo de la FA (Asociación del Fútbol de Inglaterra), Mark Bullingham, quien mencionó que la FIFA intervino de manera “escandalosa” para evitar que el gesto dentro del campo de juego.

“Teníamos claro que queríamos llevarlo y estábamos comprometidos. Anunciamos que lo haríamos ya en septiembre, tuvimos muchas reuniones con la FIFA durante ese período y el sábado, antes del partido, sentimos que habíamos llegado a un acuerdo. No teníamos permiso, pero afrontaríamos la multa”, indicó en diálogo con ITV Sport.

Manuel Neuer, portero de Alemania, fue otro de los que desistió de portar el brazalete. Foto: Twitter

Si bien decidieron seguir adelante y asumir las consecuencias, el directivo revelo que la organización acudió a los vestuarios horas antes del arranque del duelo ante Irán por el grupo B.

“Desafortunadamente, el día del partido nos avisaron dos horas antes. Vinieron aquí con 5 árbitros y nos anunciaron que, como mínimo, cualquiera que usara el brazalete se enfrentaría a medidas disciplinarias ilimitadas. No se trataba solo de multa o tarjeta, sino que podrían restar puntos”, explicó.

Asimismo, Bullingham dejó en claro que decidieron dar marcha atrás para que esto no afecte a los jugadores en lo deportivo. “El nivel de sentimiento es muy alto. Estamos frustrados, estamos enojados, pensamos que fue indignante la forma en que se gestionó esto. Queríamos mostrar nuestro apoyo a la comunidad LGTBI y no pudimos hacerlo. No podíamos poner a los jugadores en esa posición. Muchos de ellos han soñado con jugar el Mundial desde que eran jóvenes. Y de repente es posible que no puedan participar”, finalizó.