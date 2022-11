Vía TUDN y TV Azteca, México vs. Argentina EN VIVO: hora, fecha, canales y alineaciones

México vs. Argentina EN VIVO se enfrentan este sábado 26 de noviembre por la segunda fecha del grupo C del Mundial Qatar 2022 a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora argentina) en el estadio Lusail. El encuentro será televisado por TUDN y TV Azteca. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión en La República Deportes.

¿Qué canal transmite México vs. Argentina?

Argentina: TyC Sports, DirecTV Sports, TV Pública

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: SporTV

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports, Caracol TV, RCN

Costa Rica: TUDN, Teletica

Ecuador: DirecTV Sports

México: TUDN, TV Azteca

Paraguay: Tigo Sports

Perú: Latina, DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports, TeleDoce.

Previa Argentina vs. México EN VIVO, por el Mundial Qatar 2022 13:07 Argentina vs. México: horario del partido -México: 1.00 p. m. -Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m. -Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m. -Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m. 12:54 Previa Argentina vs. México Buenas tardes y bienvenidos a la previa del Argentina vs. México, partido correspondiente a la segunda fecha del grupo C del Mundial Qatar 2022. Los aztecas y la Albiceleste llegan a este partido con la necesidad de ganar para no quedar fuera de la Copa del Mundo. El equipo de Scaloni viene de perder ante Arabia Saudita y corre el riesgo de ser eliminado. Mientras tanto, 'El Tri' comandado por Gerardo Martino empató en la fecha 1 ante Polonia. Entérate de todos los detalles de este compromiso en La República Deportes.

México vs. Argentina: ficha del partido

México vs. Argentina Mundial Qatar 2022-Segunda fecha, grupo C ¿Cuándo juegan? Sábado 26 de noviembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio Lusail ¿Canal? Latina, DirecTV Sports

¿A qué hora ver México vs. Argentina?

México: 1.00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

¿Qué canal es TUDN?

TUDN

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD).

IZZI: canal 501 (SD), canal 890 (HD).

UTDN

Sky: canal 551 (SD), canal 1551 (HD).

IZZI: canal 502 (SD).

¿Cómo ver partidos en TUDN?

Para disfrutar del contenido en vivo de TUDN, es necesario tener contratado el servicio de televisión de paga a través de izzi o Blim TV.

¿Cómo ver TV Azteca gratis por internet?

Si usted quiere disfrutar de toda la programación y los partidos más importantes del día en TV Azteca puede ingresar a https://www.tvazteca.com/azteca7/azteca-7-especiales/envivo.

¿Qué es TV Azteca?

Azteca Deportes es un canal de México que se encarga de la producción y transmisión de contenidos deportivos. Además de cubrir los partidos más importantes de la Liga MX, la selección Mexicana de Fútbol, la Copa de Oro, la Copa Mundial de Fútbol y la Eurocopa; también transmite los eventos más destacados de box, la NFL y la WWE.