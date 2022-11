Martín Cáceres genera polémica tras referirse a Perú en redes sociales: “Me miras por TV”

¡Se ‘picó' todo!. El futbolista Martín Cáceres afronta su cuarta Copa del Mundo con la selección uruguaya, un logro que pocos futbolistas de la celeste pueden presumir. Ahora, el exlateral de la Juventus se ha vuelto tendencia, aunque no por su participación en Qatar 2022, sino por un comentario dirigido a Perú.

Resulta que la cuenta de Instagram de “Pase del desprecio”, una página que se dedica al contenido relacionado con el deporte rey, compartió el tuit de un usuario que infravaloró al jugador charrúa de 35 años.

“Teoría: nadie tiene idea de dónde juega Martín Cáceres, pero cada 4 años lo vemos en un Mundial con Uruguay “, se puede leer en el cuestionado post. Esta publicación fue vista por el defensa, quien no dudó en responder de manera irónica, mandando una ‘chiquita’ a la selección peruana.

Un usuario compartió un post que aludía al momento actual del futbolista Martín Cáceres. Foto: captura Twitter

Martín Cáceres desató la polémica tras responder el tuit

El tema no quedó ahí, ya que Cáceres replicó este tuit. “Pero me miras por TV”, mencionó el futbolista en la caja de comentarios, haciendo referencia a que la Blanquirroja no logró clasificar al Mundial en el repechaje frente a Australia, mientras que Uruguay ha ido por cuarta vez consecutiva.

Cabe resaltar que, posteriormente, se intentó apaciguar la tensión, por lo que algunos usuarios expresaron su apoyo hacia el jugador. “Esto no me lo esperaba”, “Tu respuesta no estaba en los planes”, “Te quiero, Martín”, fueron algunos de los comentarios en el post principal.