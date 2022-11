Polonia vs. Arabia Saudita EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver por el Mundial Qatar 2022?

Polonia vs. Arabia Saudita EN VIVO se enfrentan este sábado 26 de noviembre por la segunda fecha del grupo C del Mundial Qatar 2022 en el estadio Education City Stadium a partir de las 8.00 a. m. (hora peruana). El encuentro será televisado por Latina TV. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy de la Copa del Mundo, puedes ver la transmisión por internet en La República Deportes.

¿Qué canal transmite Polonia vs. Arabia Saudita?

Argentina: TyC Sports, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: SporTV

Chile: DirecTV Sports, Canal 13, Chilevisión

Colombia: DirecTV Sports, Caracol TV, RCN

Costa Rica: TD Más, Teletica

Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas

México: Sky Sports, Televisa, TUDN, Azteca 7

Paraguay: Tigo Sports

Perú: Latina, DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports.

Polonia vs. Arabia Saudita: ficha del partido

Polonia vs. Arabia Saudita Mundial Qatar 2022, segunda fecha Grupo C ¿Cuándo juegan? Sábado 26 de noviembre ¿A qué hora? 8.00 a. m. (hora peruana) ¿Canal? Latina TV ¿Dónde? Education City Stadium

¿A qué hora ver Polonia vs. Arabia Saudita?

México: 7.00 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 8.00 a. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 a. m.

¿Cómo ver Polonia vs. Arabia Saudita por Latina?

DirecTV: canal 192 (SD/HD) y 1192 (HD)

Movistar TV: canal 2 (SD), 102 (SD), 502 y 802 (HD)

Claro TV: canal 2 (SD) y 502 (HD)

Star Globalcom: canal 11.

¿Cómo ver Latina TV por internet?

Para ver Latina TV por internet debes ingresar a la web oficial del canal de TV de señal abierta. Si tienes problemas para ver la transmisión, puedes seguir el minuto a minuto en La República Deportes.